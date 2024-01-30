Çin\'deki Yabancı Şirketlerin Yüzde 80\'i Ülkedeki İş Ortamından Memnun

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BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 600 işletme arasında yapılan bir anket, Çin'deki yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 80'inden fazlasının ülkedeki iş ortamından memnun olduğunu ortaya koydu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Yang Fan, Salı günü düzenlediği basın toplantısında anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre katılımcıların yüzde 90'ından fazlası Çin pazarını oldukça cazip bulurken, yaklaşık yüzde 70'i ise önümüzdeki beş yıl içinde pazar beklentileri konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Yang, "Çin ekonomisinin temelleri uzun vadede istikrarlı ve sağlam kalmaya devam edecek ve yabancı yatırımlar açısından Çin pazarının 'çekim gücü' daha da artacak" dedi.

Ankete katılan yabancı şirketlerin yüzde 68'i mikro ve küçük ölçekli firmalardan oluşurken, yüzde 65'i ise Çin'de imalat ve yapım faaliyeti yürütüyor.

Anket, yılın dördüncü çeyreğinde yabancı işletmelerin Çin'deki iş ortamından memnuniyet oranında daimi bir iyileşme olduğunu gösterdi. İşletmelerin yüzde 90'ından fazlası pazara erişim, vergilendirme ve ticari anlaşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda memnuniyetini dile getirdi.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 90'ından fazlasının önümüzdeki beş yıl içinde kar paylarının ya mevcut seviyede kalmasını ya da artmasını beklediğine işaret eden Yang, yılın üçüncü çeyreğine kıyasla daha fazla sayıda şirketin Çin'deki yatırımlarını artırmayı planladığını belirtti.