Çin'deki Yalong Nehri havzasındaki enerji üssü 1 trilyon kilovat-saatten fazla elektrik üretti - Son Dakika
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Çin'deki Yalong Nehri havzasındaki enerji üssü 1 trilyon kilovat-saatten fazla elektrik üretti

Yalong Nehri Hidroelektrik Kalkınma Limited Şirketi, Yalong Nehri havzasındaki hidro-rüzgar-fotovoltaik çoklu enerji elektrik üssünün faaliyete geçtiği günden bu yana Perşembe günü itibarıyla 1 trilyon kilovat-saatten fazla elektrik ürettiğini açıkladı. Şirket, üssün son 20 yılda ürettiği toplam temiz enerjinin yaklaşık 800 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltmaya yardımcı olduğunu ve bu miktarın 8 milyon hektardan fazla ekili ormanın karbon tutma kapasitesine eşdeğer olduğunu kaydetti.

15.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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CHENGDU, 15 Mart (Xinhua) -- Yalong Nehri Hidroelektrik Kalkınma Limited Şirketi, Yalong Nehri havzasındaki hidro-rüzgar-fotovoltaik çoklu enerji elektrik üssünün faaliyete geçtiği günden bu yana Perşembe günü itibarıyla 1 trilyon kilovat-saatten fazla elektrik ürettiğini açıkladı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Yalong Nehri havzasında yer alan elektrik üssü, ilk elektrik santralini 1998 yılında faaliyete geçirdi.

Elektrik üssünün geliştiricisi ve işletmecisi olan şirket, üssün son 20 yılda ürettiği toplam temiz enerjinin yaklaşık 800 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltmaya yardımcı olduğunu ve bu miktarın 8 milyon hektardan fazla ekili ormanın karbon tutma kapasitesine eşdeğer olduğunu kaydetti.

Elektrik üssünde halihazırda büyük ölçekli 7 hidroelektrik santrali ve 5 rüzgar ve güneş enerjisi projesi faaliyet gösterirken, bu projelerin toplam kurulu kapasitesi ise yaklaşık 21 milyon kilovat seviyesinde.

Üs şu anda yılda yaklaşık 90 milyar kilovat-saat elektrik üretiyor. Şirket, tüm inşaat projelerinin 2035 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını ve tahmini yıllık elektrik üretiminin yaklaşık 200 milyar kilovat-saate ulaşacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Yalong Nehri havzasındaki enerji üssü 1 trilyon kilovat-saatten fazla elektrik üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Yalong Nehri havzasındaki enerji üssü 1 trilyon kilovat-saatten fazla elektrik üretti - Son Dakika
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