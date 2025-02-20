Çin'den ABD'nin Gümrük Vergisi Uygulamasına Tepki

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'nin fentanil ile bağlantılı konuları gerekçe göstererek Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararından son derece rahatsız olduklarını söyledi.

Wang, çarşamba günü ABD'nin Ticaret Bakanı olarak göreve gelmesi dolayısıyla Howard Lutnick'e bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Çin ve ABD'nin, fentanil kontrolü konusunda kapsamlı ve derinlemesine işbirliği yaparak önemli sonuçlar elde ettiğini belirten Wang, ABD'nin tek taraflı uyguladığı vergi artışınınsa iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olağan seyrini bozduğunu ifade etti.

Wang, iki ülkenin eşit diyalog ve istişare yoluyla birbirinin endişelerini gidermesini beklediklerini belirtti.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin Çin-ABD ilişkilerinin önemli bir bileşeni olduğunu söyleyen Wang, dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak aralarındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesinin hem her iki ülkenin kalkınması hem de küresel ekonomik büyüme için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan, son yıllarda ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasında iki ülkenin ticaret bakanlıklarının önemli rol oynadığını kaydetti.

Wang, diyaloğu geliştirmek, farklılıkları yönetmek ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği temelinde işbirliğini teşvik etmek ve böylece her iki ülkenin iş çevreleri arasında tatbiki işbirliği için adil ve öngörülebilir bir politika ortamı yaratmak üzere ABD ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.