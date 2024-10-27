Çin'den ABD'nin Tayvan'a Silah Satışına Tepki

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Çin, ABD'nin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, karadan havaya füze sistemi ve radar donanımını içeren yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, satışın, Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar vereceği belirtildi.

Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken tüm tedbirleri alacağı vurgulanan açıklamada, Pekin'in, satış nedeniyle Washington yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiği aktarıldı.

Açıklamada satışın, "tek Çin" ilkesini ve ABD'nin Çin ile diplomatik ilişkilerini tanımlayan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğunu savunuldu.

Tayvan'a silah satışının, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere "yanlış mesaj verdiğine" dikkati çekilen açıklamada, "ABD Tayvan'a silah satışını derhal durdurmalı, Tayvan Boğazı'nda istikrarı bozacak tehlikeli eylemlerden kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Füze ve radar sistemleri

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) ile "AN/TPS-77" ve "AN/TPS-78" radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, füzelere 1 milyar 160 milyon dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise satışın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, " Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı" vurgulanmıştı.

ABD şirketlerine yaptırım gelebilir

Çin, söz konusu silah sistemlerinin üreticisi şirketlere yaptırım uygulayabilir. Pekin yönetimi, daha önce Tayvan'a silah satışlarıyla bağlantılı çok sayıda Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım kararı almıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.