Çin'den ABD'nin Ticaret Politikalarına Tepki - Son Dakika
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Çin'den ABD'nin Ticaret Politikalarına Tepki

Çin, ABD'nin gümrük vergilerinin tüketici maliyetlerini artıracağını vurguladı ve elektronik ticaretin önemine dikkat çekti.

07.02.2025 15:54
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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin Çin ihracatına ek gümrük vergileri getirmesi ve "de minimis" adı verilen ve düşük maliyetli paketler için uygulanan vergi muafiyet politikasında değişiklikler yapması ABD'li tüketiciler için maliyetleri artırarak alışveriş deneyimlerini azaltacağını söyledi.

He, perşembe günü düzenlediği olağan basın toplantısında Çin anakarası ve Hong Kong'dan gelen kargo paketlerinin kabulünü askıya alıp, birkaç saat sonra ise kararını geri alan ABD Posta Servisi'nin davranışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak sınır ötesi elektronik ticaretin birçok avantajı olduğunu belirtti.

Sözcü, sınır ötesi elektronik ticaretin, tüketicilerin kişiselleştirilmiş taleplerini karşıladığını ve hızlı ve düşük maliyetli teslimat imkanı sunduğunun altını çizerek uluslararası ticaretin gelişiminde de önemli bir trend olarak öne çıktığını ifade etti.

He, "Bir ülke, ticaret politikalarını nasıl ayarlarsa ayarlasın, sınır ötesi elektronik ticaretin doğasında barındırdığı avantaj ve özellikleri değişmez. Elektronik ticaret hala güçlü bir rekabet gücüne sahip. Uluslararası ticarette dijital dönüşüm trendi de kapsayıcılığını sürdürüyor" diye konuştu.

ABD'den uluslararası ticaretin gelişim trendlerine uyum sağlamasını, düzenleyici mekanizmalarını iyileştirmesini ve sınır ötesi elektronik ticaret için adil ve öngörülebilir politika ekosistemini teşvik etmesini beklediklerini kaydeden He, böylece ABD'nin iç tüketicilere makul fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünlerle daha uygun bir tüketim ortamı sunabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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