Çin'den ABD'nin Yatırım Kısıtlamalarına Tepki

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'i hedef alan yatırım kısıtlamalarına yönelik son düzenlemelerine şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, bakanlığın internet sitesinde Çarşamba günü yayımlanan açıklamasında, Çin'in ABD'ye memnuniyetsizliğini resmi kanallardan ilettiğini ve karşı adımlar atma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Açıklamada, ABD'nin Çin'e karşı ayrımcı yatırım kısıtlayıcı tedbirler almak üzere ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiği ve bunun tipik bir piyasa dışı uygulama olduğu belirtildi.

ABD'nin kısıtlamalarının çip, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi sektörleri hedef aldığını kaydeden sözcü, bu alanlarla ilgili sektörlerin çoğunun ulusal güvenlikle bağlantılı olmamasına rağmen ABD'nin yasağından etkileneceğini söyledi.

Açıklamada söz konusu kısıtlamaların, Çin ve ABD şirketleri arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini bozacağı ve her iki ülkedeki işletmelerin çıkarlarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Sözcünün açıklamalarına göre ABD'li birçok iş örgütü ve şirket, söz konusu kısıtlamalar nedeniyle Çin pazarının diğer ülkelerin rakip şirketlerine bırakılacağını ve bu durumun ABD çıkarlarına ciddi zarar vereceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Sözcü, ABD'den piyasa ekonomisi kurallarına saygı göstermesini, ekonomik ve ticari alanlarda ulusal güvenliğin sınırlarını doğru şekilde tanımlamasını ve ekonomik ve ticari konuları siyasileştirip silah gibi kullanmaktan vazgeçmesini beklediklerini ifade etti.