Çin'den ABD'ye Araç İthalat Yasağı Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Araç İthalat Yasağı Tepkisi

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ABD'nin bağlantılı araç yasaklarına şiddetle karşı çıktığını açıkladı.

17.01.2025 14:47
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ABD'de Biden yönetiminin Çin'le ilişkili olan bağlantılı araç satış ve ithalatını yasaklamaya yönelik aldığı önlemlere kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu 14 Ocak tarihinde Çin'le yeterli düzeyde bağı olan spesifik donanım ya da yazılım parçalarını içeren bağlantılı araçların ya da ayrı olarak bileşenlerin satış ve ithaline yönelik belirli işlemleri yasaklayan nihai bir kuralı duyurmuştu.

Birlik perşembe günü yaptığı açıklamada Çin ve ABD'nin ikisinin de akıllı bağlantılı araçların geliştirilmesinde önde gelen ülkeler olduğuna dikkat çekerek, işbirliği ve etkileşimin karşılıklı fayda için temel önemde olduğunu belirtti.

Açıklamada Biden yönetiminin hamlesinin küresel otomotiv işbirliğini ciddi şekilde engellediği, çeşitli ülkelerin kalkınma çıkarlarını zedelediği, ulusal ticaret kurallarını ihlal ettiği, küresel tedarik zincirinin istikrarını tehdit ettiği ve güvenli, paylaşımlı ve şeffaf bir küresel otomotiv sektörü sisteminin kurulmasına zarar verdiği ifade edildi.

Birlik, Biden yönetiminin küresel akıllı bağlantılı araç ekosistemini bozan kötü yönetimine güçlü şekilde karşı çıktığını vurguladı.

Birlik, Biden yönetiminin tek taraflı olarak, spesifik ülkelerle ekonomik ve endüstriyel ilişkileri zorla kesen idari kısıtlamalar getirmesinin sadece küresel otomotiv piyasasında adil rekabeti baltalamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel tedarik zincirine derin ve olumsuz etkiler yaptığını ve nihayetinde ABD'deki sektör ve tüketicilerinin çıkarlarına zarar vereceğini kaydetti.

Birlik, Biden yönetimini ekonomi ve ticaret konuları nesnel şekilde değerlendirme ve Çin'i hedef alan düzenlemeleri kaldırma çağrısı yaptı.

Birlik, küresel otomotiv sektörünün, işbirliğini derinleştirip akıllı bağlantılı araç sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Araç İthalat Yasağı Tepkisi - Son Dakika

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