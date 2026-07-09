Çin\'den ABD\'ye Füze Açıklaması Tepkisi

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'in olağan füze denemesi konusunda eleştirilerde bulunmasının, tipik bir çifte standart ve hegemonyacılık örneği olduğunu söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, ABD'nin Çin'in kısa süre önce gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin yorumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çin'in denemeyle ilgili bilgileri vakit geçirmeksizin açıkladığını ve ABD de dahil olmak üzere diğer ülkeleri deneme öncesinde bilgilendirdiğini belirten Mao, bunun Çin ordusunun açıklık ve şeffaflığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD'ye Çin'in ulusal savunma ve askeri gelişimini nesnel ve rasyonel şekilde değerlendirme ve küresel stratejik istikrarı korumak üzere somut adımlar atma çağrısında bulundu.