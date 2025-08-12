Çin’den ABD’ye Güney Çin Denizi Eleştirisi

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde "barış ve istikrarın en büyük bozucusu" olduğunu savundu.

Çin'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Fu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Deniz Güvenliği konulu üst düzey oturumunda konuştu.

Fu, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde "barış ve istikrarın en büyük bozucusu" olduğunu savunarak, "ABD bölgeye silah konuşlandırmış ve burada keşif ve askeri tatbikat yapmak üzere defalarca deniz ve hava kuvvetlerini devreye sokmuştur." ifadesini kullandı.

ABD'nin son zamanlarda Çin'i karalamak için asılsız suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Fu, "Ekonomik baskı ve zorbalığı kesin bir dille reddediyor ve ABD'ye yalanlara son verme çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Fu, "ABD hegemonyası, Soğuk Savaş mantalitesi ve tek taraflı eylemlerin" küresel deniz güvenliğine yönelik riskleri ciddi şekilde artırdığını vurguladı.