Çin'den ABD'ye İhracat Yanıtı

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BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Lingjun, ABD hükümetinin Çin'in ihracatında "kapasite fazlası" olduğuna yönelik iddiasının tam bir safsata olduğunu söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu iddia hakkında değerlendirmelerde bulunan Wang, ister karşılaştırmalı üstünlük isterse küresel piyasa talebi açısından bakılsın, Çin'in ihracatında kapasite fazlalığının söz konusu olmadığını vurguladı.

Wang, küresel piyasada son derece popüler olan Çin imalatının, kapsamlı ve sürekli şekilde güncellenen bir sanayi sistemine ve araştırma-geliştirme ve inovasyon konusunda sürekli yatırımlara dayandığını söyledi.

Wang, ülkenin komple imalat tedarik zincirinin, küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını güvence altına aldığını kaydederek tüm dünyada teknolojik ilerleme ve endüstriyel güncellemeye bu zincirin yön verdiğinin bariz ve yadsınamaz olduğunu ifade etti.

Bazı ülkelerin sık sık dile getirdiği iddiaların temelde Çin'in kalkınmasını baskılayıp engelleme çabasından başka bir şey olmadığını ve bunun küresel işbirliği ve tedarik zinciri istikrarına ciddi zarar veren bir korumacılık biçimi olduğunu kaydeden Wang, açık işbirliği ve karşılıklı faydanın el üstünde tutulmasının, küresel ekonomik kalkınmada benimsenmesi gereken doğru yön olduğunu sözlerine ekledi.