Çin'den ABD'ye İlişkilerde İşbirliği Çağrısı

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WASHİNGTON, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ikili ilişkilerde karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinden oluşan üç ilkenin korunması çağrısında bulundu.

Xie, Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin 45. yıldönümü nedeniyle ABD-Çin İş Konseyi tarafından perşembe günü düzenlenen resepsiyon yemeğinde video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı. Etkinlik Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlendi.

Xie, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu üç ilkenin, yani karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinin, hem Çin-ABD ilişkilerinin son yıllardaki deneyimini özetlediğini hem de iki ülkenin yeni dönemde iyi geçinmesi için doğru yola işaret ettiğini söyledi.

Büyükelçi, ABD'den Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını ve ilişkiyi istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir yolda ortaklaşa ilerletmesini beklediklerini ifade etti.

İki ülkenin farklı olduğuna işaret eden Xie, Çin'in hiçbir zaman bir ABD'ye dönüşmeyeceğini ve farklılıkların etkileşim ve karşılıklı öğrenme için bir itici güç olması gerektiğini söyledi.

Xie, dünyanın Çin ve ABD'nin kalkınması ve birlikte zenginleşmesi için yeterince büyük olduğunu belirtti.

Çin'i birincil derecede stratejik rakip, en önemli jeopolitik zorluk ve yükselen tehdit olarak görmenin ciddi bir yanılgı olduğunu vurgulayan Xie, bunların sadece "kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete" yol açacağını söyledi.

Taiwan meselesinin, Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk ve en önemli kırmızı çizgi olduğuna işaret eden Xie, tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriye hem sözde hem de somut olarak saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Hiçbir meydan okumanın Çin'in kalkınmasını asla engelleyemeyeceğini, Çin'i kuşatmaya, kontrol altına almaya ya da bastırmaya yönelik her türlü girişimin başarısız olacağını belirten Xie, hiç kimsenin Çin halkının ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma konusundaki kararlı iradesini ve güçlü kapasitesini hafife almaması gerektiği konusunda uyardı.

Xie, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin ve en büyük gelişmiş ülkesi ABD'nin birlikte büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.

İki ülkenin işbirliği alanlarını genişletmek için her türlü sebebi olduğunu söyleyen Xie, vergi, ticaret, teknoloji ya da sanayi savaşının kazananının olmayacağını, korumacılığın sadece ülkeleri geri kalmışlığa hapsedip geleceğine mal olacağını belirtti.

ABD'li şirketlerin Çin'e daha fazla yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Xie, her iki ülke ve tüm dünyanın iyiliği için iklim değişikliği ve yapay zeka gibi küresel zorluklar konusunda ABD ile daha fazla diyalog ve işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.