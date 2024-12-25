Çin'den ABD'ye Soğuk Savaş Zihniyetini Bırakma Çağrısı

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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sözcüsü Xu Dong, ABD'nin Soğuk Savaş zihniyeti ile ideolojik önyargılarını terk etmesini ve 2025 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda yer alan Çin'le ilgili olumsuz içeriği uygulamaktan kaçınmasını talep etti.

Xu, ABD Kongresi'nin her iki kanadının da kabul ettiği ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da imzalayarak yasalaştırdığı 2025 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda yer alan Çin'le ilgili olumsuz içerikten duyulan ciddi memnuniyetsizliği dile getirerek buna kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Xu, söz konusu yasayı eleştirerek yasanın "Çin tehdidi" söylemini sürekli köpürtme, Taiwan'a askeri desteği savunma, Çin'in bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişimini baskılama, Çin ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve halklar arası etkileşimi kısıtlama, Çin'in iç işlerine alenen müdahale etme ve Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını baltalama amacı taşıdığını belirtti.

Çin'in ABD ile ilişkilerini her zaman karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkeleri doğrultusunda yürüttüğünü ve her zaman iki ülkenin başarısının birbirleri için fırsat oluşturduğuna inandığını belirten Xu, iki ülkenin birbirlerinin kalkınmasına engel değil destek olması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir olmasının sadece iki halk için değil, aynı zamanda insanlığın geleceği ve kaderi için de hayati önem taşıdığını ifade etti.

"İki büyük ülke olarak Çin ve ABD arasında bazı farklılık ve anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır. Ancak bu iki büyük ülke, birbirlerinin temel çıkarlarına zarar vermemeli, çatışma ve cepheleşme gibi seçenekler ise hiç düşünülmemelidir" diyen Xu, Taiwan sorunu, demokrasi ve insan hakları, Çin'in izlediği yol ve benimsediği sistem ve Çin'in kalkınma hakkının, aşılmaması gereken kırmızı çizgiler olduğunu hatırlattı.

Xu, "ABD'den Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargılarını terk etmesini, 2025 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda yer alan Çin'le ilgili olumsuz maddeleri uygulamamasını ve Çin'in egemenliği ve temel çıkarlarıyla ilgili konularda yapılan hataları tekrarlamaktan kaçınmasını güçlü şekilde talep ediyoruz. Çin, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için yasalara uygun olarak kararlı önlemler alacaktır" dedi.