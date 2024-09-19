Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD'ye Çin'in Taiwan bölgesini silahlandırmaya derhal son verme ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakma çağrısı yaptı.

Chen, Perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin kısa süre önce duyurduğu Taiwan'a silah satma planlarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta ABD'den "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe konusunda verdiği sözleri somut eylemlerle yerine getirmesini istedi.

Chen, Lai Ching-te'nin liderlik ettiği Taiwanlı yetkililerin askeri yığınağının sadece kendi sonlarını getireceğini vurguladı.