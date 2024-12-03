Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere destek olmaya ve bu güçlerle suç ortaklığına son verme çağrısı yaptı.

Pasifik ülkelerine ziyarette bulunan ve Hawaii'de mola veren Taiwan lideri Lai Ching-te, ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında ABD ile Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime şiddetle karşı olduklarını ve ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçılara ve onların ayrılıkçı faaliyetlerine yardım ve yataklık etmeye yönelik her türlü hamlesini kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Lin, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Lin, ABD'ye Lai Ching-te'nin ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ayrılıkçı doğasının tam olarak farkına varma, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçıların faaliyetlerinin Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara vereceği ağır hasarı tam olarak anlama, tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye tam olarak riayet etme ve Çin'in içişlerini ilgilendiren Taiwan meselesiyle ilişkili konulara müdahale etmeye son verme çağrısında bulundu.