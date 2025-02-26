Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

Çin, ABD'nin Taiwan'a silah desteğini sonlandırmasını ve barışı korumasını istedi.

26.02.2025 14:56
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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye Taiwan'ı silahlandırmaya son verme ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı zedeleyecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Lin çarşamba günkü olağan basın toplantısında Trump yönetiminin daha önce dondurulmuş dış yardımlar kapsamında 5,3 milyar ABD dolarını serbest bıraktığı, bu kapsamda Taiwan'daki güvenlik programlarına 870 milyon ABD doları tahsis edildiği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu haberlerin Çin için ciddi endişe kaynağı olduğunu belirten Lin, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine askeri yardım sağlamasına her zaman güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı. Lin, bu eylemlerin tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına yönelik ciddi ihlal oluşturduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini kaydetti.

Sözcü, "Çin, durumdaki gelişmeleri yakından takip edecek ve ulusal egemenlik, ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

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