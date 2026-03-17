Çin'den Afganistan ve Pakistan'a Diyalog Çağrısı

17.03.2026 16:47
Çin, Afganistan ve Pakistan arasında diyalog ve ateşkes çağrısında bulundu, gerilimin azaltılmasını istedi.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Afganistan ve Pakistan'ın sükuneti koruyarak itidalli davranmasını, en kısa sürede yüz yüze görüşmelere başlamasını, ilk fırsatta ateşkes sağlamasını ve anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini söyledi.

Lin, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, kısa süre önce askeri çatışmaya giren iki ülke arasında Çin'in yürüttüğü mekik diplomasisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan ile Pakistan'ın komşu ülkeler olduğunu ve aralarındaki sorunların ancak diyalog ve istişare yoluyla çözülebileceğini belirten Lin, acil önceliğin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmek olduğunu vurguladı.

Lin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin son birkaç gün içinde Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Afganistan Dışişleri Bakanı Mevlevi Emirhan Muttaki ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisinin de arabuluculuk amacıyla Afganistan ile Pakistan arasında mekik diplomasisi yürüttüğünü belirten Lin, Çin'in hem Pakistan hem de Afganistan'daki büyükelçiliklerinin her iki tarafla da yakın temas halinde olduğunu ifade etti.

Lin, her iki tarafın da Çin'in arabuluculuk çabalarına takdir gösterdiğini belirterek, "Çin, tarafların sükuneti koruyarak itidalli davranmasını, en kısa sürede yüz yüze görüşmelere başlamasını, ilk fırsatta ateşkes ilan edilmesini ve farklılık ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni etmektedir" dedi.

Çin'in, taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere aktif çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Advertisement
