Çin\'den Avrasya\'ya İşbirliği Çağrısı

URUMQİ, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin ve Avrasya ülkelerine, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yoluyla daha verimli sonuçlar elde etme ve bölgesel ve küresel kalkınmaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji katma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 9. Çin-Avrasya Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Avrasya bölgesinin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yürütülen uluslararası işbirliğinde öncelikli bölge haline geldiğini kaydeden Ding, son yıllarda tüm Avrasya ülkeleriyle birlikte barış ve işbirliğini, açıklık ve kapsayıcılığı, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı faydayı savunduklarını ve her alanda tatbiki işbirliğini istikrarlı şekilde ilerlettiklerini söyledi.

Ding, Çin-Avrasya işbirliğini geliştirmek amacıyla kalkınma stratejileri arasındaki uyumun daha da derinleştirilmesi, üst düzey dışa açılımın genişletilmesi, çeşitlendirilmiş ve verimli bir bağlantı ağının kurulması ile kalkınmanın yeni itici güçlerinin oluşturulup güçlendirilmesi yönünde dört maddelik öneri sundu.

Ding, Çin hükümetinin her zaman olduğu gibi yerel koşullarına uygun yüksek kaliteli bir kalkınma yolunu aktif olarak keşfetme konusunda Xinjiang'ı destekleyeceğini, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesinin kalkınmasını hızlandıracağını ve bölgenin iç ve dış çift dolaşımın teşvik edilmesinde daha büyük rol oynamasını sağlayacağını belirtti.

Açılış törenine Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Erlist Akunbekov ve Pakistan Ulusal Meclisi Başkanvekili Seyyid Gulam Mustafa Şah da katılarak konuşma yaptı.

Ding, 24-25 Haziran tarihlerinde Zhumangarin, Akunbekov ve Mustafa Şah ile ayrı ayrı görüşerek ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ding, tüm ülkelere ve halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere tüm taraflarla karşılıklı siyasi güveni daha da artırmaya, temel çıkarları ve başlıca endişeleri ile ilgili konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemeye, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini sağlamlaştırıp genişletmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmeye ve çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini artırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Söz konusu yabancı üst düzey yetkililer ise Çin'in bölgesel ve küresel barış ile kalkınmanın teşvik edilmesinde oynadığı önemli rolden övgüyle bahsederek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek, ekonomi, ticaret, yatırım ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri yeni seviyelere çıkarmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.