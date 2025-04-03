Çin'den Avustralya Medyasına Tepki - Son Dakika
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Çin'den Avustralya Medyasına Tepki

Çin, araştırma gemisinin faaliyetlerine dair Avustralya'daki yanıltıcı haberlere rahatsızlık duydu.

03.04.2025 15:33
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KANBERRA, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Avustralya Büyükelçiliği, Çin'e ait bir araştırma gemisinin Avustralya kıyıları açıklarında yürüttüğü rutin faaliyetler hakkında bazı Avustralyalı medya kuruluşlarında çıkan yanıltıcı haberlerden son derece rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Bazı Avustralyalı medya kuruluşları, kısa süre önce Avustralya kıyılarının açıklarından geçen Çin araştırma gemisinin, denizaltı kablolarını takip ettiğini ve geminin olası çift kullanım yeteneklerine sahip bir "casus gemisi" olduğunu iddia etmişti.

Büyükelçilik sözcüsü çarşamba günü söz konusu haberler konusunda yaptığı açıklamada, "Bazı Avustralyalı medya kuruluşlarında yer alan haberler, Çin gemisinin araştırma faaliyetlerine karşı karalamadan başka bir şey değildir" dedi.

Sözcü, "Medyada çıkan haberleri not ettik ve konuyla ilgili olarak Avustralya tarafıyla diplomatik kanallardan yakın iletişime geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, gemisin kısa süre önce yürüttüğü faaliyetlerin rutin bilimsel araştırma kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Son yıllarda birçok ülkeyle ortak bilimsel keşif seferleri yürüten Çin, küresel deniz biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir gelişimine olumlu katkılarda bulunmuştur" diyen sözcü, araştırma faaliyetlerinin siyasallaştırılıp damgalanmasının küresel bilimsel gelişime yönelik bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Sözcü ayrıca Çin gemisinin rotasının uluslararası su yolu ve kıyı hava durumu tahminleri dikkat alınarak belirlendiğine dikkat çekti. Sözcü, geminin normal deniz faaliyetleri yürüttüğünü ve Avustralya Münhasır Ekonomik Bölgesi dahilinde faaliyet göstermediğini ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka riayet ettiğini vurguladı.

Sözcü, söz konusu faaliyetlerin "herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve Avustralya'da federal seçimler bir yana Çin-Avustralya ilişkileriyle bile ilgili olmadığını" ifade etti.

Çin'in uzun süredir el üstünde tuttuğu diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine atıfta bulunan sözcü, Çin'in Avustralya'da seçimlere karışma ya da müdahale etme ya da bu seçimler hakkında yorumda bulunma gibi bir niyetinin bulunmadığını vurguladı.

Çin ve Avustralya'nın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu ve dostane işbirliğinin güçlendirilmesinin iki ülke ve halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini kaydeden sözcü, Çin'in ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla geliştirme ve ortak kalkınmayı gerçekleştirmek üzere siyasi güven ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme konusunda Avustralya'yla çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, "Söz konusu Avustralyalı medya kuruluşlarının Çin'i kapsamlı, nesnel ve doğru şekilde ele alan haberler yapmasını, temelsiz şüphe ve spekülasyonlarına son vermesini ve ikili ilişkiler için sorunsuz bir ortam yaratmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Avustralya Medyasına Tepki - Son Dakika

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