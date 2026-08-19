Çin'den Başarılı Roket İnişi - Son Dakika
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Çin'den Başarılı Roket İnişi

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LandSpace'in Cuçüe-3 roketi, yörünge fırlatışının ardından başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Çin'de uzay roketi üreticisi özel şirket LandSpace, yeniden kullanılabilir özellikteki "Cuçüe-3" (ZQ-3) roketinin yörünge fırlatışının ardından Dünya'ya dönerek yere başarılı iniş yaptığı bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Honghu-3" uydusunu taşıyan "Cuçüe-3 Y2" roketi, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı.

İki aşamalı roketin, ikinci aşaması uyduyu belirlenen yörünge konumuna taşırken, ilk aşaması ise fırlatmanın ardından Dünya'ya döndü ve otonom şekilde iniş takımlarını açarak karadaki belirlenen konuma indi.

Bu, Çin yapımı bir roketin fırlatışının ardından karaya yaptığı ilk başarılı iniş oldu.

Daha önce, Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir özellikteki "Long March-12A" roketi, 10 Temmuz'daki fırlatmanın ardından dünyaya dönerek denizde belirlenen hedefe iniş yapmış ve kurulan ağ yardımıyla yakalanmıştı.

Yeniden kullanılabilir özellikte

Fırlatıştan sonra Dünya'ya dönerek kendi başına iniş yapabilecek şekilde tasarlanan Cuçüe-3, kısmen yeniden kullanılabilir özellikte.

İlk fırlatışı 3 Aralık 2025'te yapılan roket, test amaçlı taşıdığı yükü yörüngeye ulaştırmış ancak yeniden kullanılabilir olması amaçlanan ilk aşamanın yere inişi başarısız olmuştu.

Takım uydu ağları için yapılacak fırlatışlarda kullanılması planlanıyor

Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanan Cuçüe-3'ün, Alçak Yer Yörüngesi'ne 11,8 tona kadar yük taşıması hedefleniyor.

Roketin, başta Çin'in Guowang (Ulusal Ağ) internet uyduları olmak üzere, büyük ölçekli takım uydu ağları için yapılacak fırlatışlarda kullanılması planlanıyor.

Çin'de yeniden kullanılabilir özellikte olması planlanan 3 roket projesi üzerinde halen çalışmalar sürdürülüyor.

LandSpace'in "Cuçüe-3" roketi dışında, ülkenin uzay programının ana taşıyıcısı Long March (Uzun Yürüyüş) roketlerini üreten kamuya ait CASC "Long March-12A", özel havacılık ve uzay şirketi Space Pioneer ise "Tienlong-3" roketlerini bu amaçla geliştiriyor.

Son yıllarda dünyada ticari amaçlı uydular ve uzayın ticari amaçlı kullanımına yönelik talebin artması, daha az maliyetle daha sık fırlatış yapma ihtiyacını ortaya çıkarırken bu durum özel sektör şirketlerinin roket üretimine ilgisini artırdı. ABD'de SpaceX'in yakaladığı başarı, Çin'i de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklemeye yöneltti.

Çin'de özel uzay şirketleri Galactic Energy "Ceres-1", i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "Tienlong-2" (TL-2), LandSpace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Başarılı Roket İnişi - Son Dakika

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