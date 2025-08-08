Çin\'den Beyin-Bilgisayar Arayüzü Yönergesi

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de beyin-bilgisayar arayüzü sektörünün yenilikçi gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan yönerge yayımlandı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun aralarında bulunduğu birçok devlet kurumu tarafından yayımlanan yönergeye göre sektörde 2027 yılına kadar önemli teknolojik atılımların yapılması ve ileri teknoloji, endüstri ve standart sistemlerinin kurulması hedefleniyor.

Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi, insan beyni ile makineler arasında bilgi kanalları oluşturarak biyolojik zeka ve makine zekası arasında etkileşimi mümkün kılıyor ve yaşam bilimi ile bilgi teknolojisinin entegrasyonuna örnek teşkil ediyor.

Yönergede 2027 yılına kadar endüstriyel üretim, sağlık hizmetleri ve tüketim gibi sektörlerde beyin-bilgisayar arayüzü ürünlerinin benimsenmesinin hızlandırılması ve yeni senaryolar, iş modelleri ve formatların geliştirilmesini öngörülüyor.

Yönergede Çin'in 2030 yılına kadar beyin-bilgisayar arayüzü inovasyon kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmesi, güvenli ve güvenilir endüstriyel ekosistem kurması ve küresel ölçekte etkili 2-3 lider işletme ortaya çıkarması öngörülüyor.

Yönerge ayrıca temel donanım ve yazılım araştırmalarının ilerletilmesi ve beyin-bilgisayar arayüzü çiplerinin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler sağlanması gibi bir dizi temel görevi de tanımlıyor.