Çin'den Biyokömürde Çığır Açan Teknoloji - Son Dakika
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Çin'den Biyokömürde Çığır Açan Teknoloji

Çin\'den Biyokömürde Çığır Açan Teknoloji
09.07.2026 18:25
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Çinli araştırmacılar, tarım atıklarından biyokömür üretimini artıran yeni bir teknoloji geliştirdi.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, tarım ve orman biyokütlesinden verimli büyük ölçekli biyokömür üretimine yönelik çığır açıcı nitelikte yeni bir teknoloji geliştirdi. Geliştirilen teknoloji, uzmanlardan oluşan bir heyetten resmi onay aldı.

Bilim ve Teknoloji gazetesinin çarşamba günkü haberine göre söz konusu teknoloji, Hefei Kapsamlı Ulusal Bilim Merkezi'ne bağlı Çevre Enstitüsü tarafından on yılı aşkın araştırma sürecinde geliştirildi. Yeni teknoloji, biyokütlenin tek aşamalı bir katalitik kuru işlemle yüksek değerli biyokömüre dönüştürülmesini mümkün kılıyor.

Tarımsal atıkları değerli bir kaynağa dönüştürme yolunda önemli bir adım anlamına gelen bu atılım, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de endüstriyel güncellenmeyi destekliyor.

Merkezi Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan enstitünün Müdür Yardımcısı ve projenin lideri Xing Xianjun, "Çin, bol biyokütle kaynaklarına sahip büyük bir tarım ülkesi. Amacımız bu kaynakları fosil yakıtların yerini alabilecek yüksek değerli uygulamalara dönüştürmek ve aynı zamanda ülkenin karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerini desteklemek" dedi.

Xing, yeni geliştirilen teknolojinin, geleneksel biyokömür üretimini uzun süredir etkileyen, düşük verim, düşük kalite, yüksek enerji tüketimi ve çevre kirliliği gibi temel sorunları ortadan kaldırdığını ifade etti. Tek bir yüksek basınçlı karbonlaştırma ünitesinin artık yılda 50.000 tondan fazla biyokömür üretebileceğine işaret eden Xing, birçok kentte uygulanmaya başlayan teknolojinin önemli ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağladığını belirtti.

Biyokömür, oksijenin sınırlı olduğu bir ortamda biyokütlenin ısıtılmasıyla üretilen, karbon bakımından zengin bir malzeme. Önemli ekonomik değere sahip olan ve çok sayıda alanda kullanılan biyokömür, tarımda da önemli bir yere sahip. Besin korunumu ve toprak yapısını iyileştiren biyokömür, mahsul verimini artırmak amacıyla kullanılıyor.

Araştırma ekibi, enerji depolama, çevresel emilim ve kataliz alanındaki uygulamalara yönelik fonksiyonel biyokömür bazlı malzemeler de geliştirdi.

Xing, Anhui eyaletinin Bozhou kentinde an itibarıyla biyokömürden yeşil havacılık yakıtı üretmeye yönelik bir projenin de hızla ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Biyokömürde Çığır Açan Teknoloji - Son Dakika

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