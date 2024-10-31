Çin'den BM'ye Küresel Güney Vurgusu

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletlerin (BM) küresel yönetimi reforme eden bir güç olması gerektiğini belirterek, "Küresel Güney" olarak anılan, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sesi ve temsilinin artırılması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang ile bir araya geldi.

Vang, görüşmede, kalkınma faydalarının eşit dağıtılabilmesi için BM'nin "Küresel Güney" ülkelerinin sesini ve temsilini artırma konusunda tarihi sorumluluğu bulunduğunu ve bu yönde çalışması gerektiğini belirtti.

BM'nin çok taraflılık için yapıcı bir güç olmasını, tek taraflılık ve hegemonyaya karşı açık duruş sergilemesini umduklarını dile getiren Vang, çatışma, zorlama ve sıfır toplamlı oyun yerine diyalog, istişare ve kazan-kazan yönetimlerinin benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Vang, Çin'in küresel yönetim reformunu doğru yönde ilerletmek için BM ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

"Çin, istikrarlı ve yapıcı bir güç"

BM Genel Kurulu Başkanı Yang da Çin'in, çok taraflılığa ve BM'nin merkezinde yer aldığı uluslararası sisteme bağlı olduğunu, uluslararası ilişkilerde istikrarlı ve yapıcı bir güç olarak anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünü savunduğunu belirtti.

Yang, Çin'in, kendi ülkesi Kamerun gibi gelişmekte olan ülkelere desteğini takdir ettiğini söyledi.

Çin'e, BM'ye uzun vadeli, sağlam desteği için teşekkür eden Yang, Çin'in sürdürülebilir kalkınmanın ve küresel mali sistemin reformu, yapay zeka yönetimi ve gençler arası iletişim gibi konularda vazgeçilmez rol oynamayı sürdüreceğine inandığını dile getirdi.

Eski Kamerun Başbakanı Philemon Yang, haziranda BM'nin 79. Genel Kurulunun başkanı seçilmişti.