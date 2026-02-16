Çin'den Çay Sektörüne Modernizasyon Genelgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Çay Sektörüne Modernizasyon Genelgesi

Çin\'den Çay Sektörüne Modernizasyon Genelgesi
16.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, çay sektörünü 2030'a kadar 1,5 trilyon yuan hedefiyle modernize etmeyi amaçlıyor.

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, çay sektörünün modernizasyonunu teşvik etmeye yönelik genelge yayımladı. Genelgede bu kapsamda tüm sanayi zincirinin toplam büyüklüğünün 2030 yılına kadar 1,5 trilyon yuan (yaklaşık 216 milyar ABD doları) seviyesine çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu beş hükümet departmanının ortaklaşa yayımladığı genelge, çay sektörünün kalite ve verimliliğini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede 2030 yılına kadar arz miktarı yeterli olan, çevre dostu, akıllı ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir çay sektörü sistemi kurulması öngörülüyor.

Genelgede 2028 yılı için geleneksel çay üretiminin yapıldığı önde gelen bölgelerde istikrarlı ilerleme ve özgün yerel çay sektörlerinin kalite ve verimliliğinde sürekli iyileşme gibi hedeflere de yer veriliyor. Ayrıca sanayi zincirinin modernizasyonunun hızlandırılması ve ürün yelpazesi ve tüketim senaryolarının artırılması öngörülüyor.

Bu hedeflere ulaşmak içinse bilimsel ve teknolojik inovasyonun güçlendirilmesi, piyasa kuruluşlarının desteklenmesi ve uzmanlaşmış sektör kümelerinin geliştirilmesi gibi bir dizi temel görev de ana hatlarıyla ortaya konuluyor. Çay hammaddeleri ve bileşenlerinin, ev ürünleri, günlük kimyasallar, kozmetik ve sağlık gibi sektörlerde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerin de teşvik edileceği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Çay Sektörüne Modernizasyon Genelgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:30:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Çay Sektörüne Modernizasyon Genelgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.