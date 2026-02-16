Çin\'den Çay Sektörüne Modernizasyon Genelgesi

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, çay sektörünün modernizasyonunu teşvik etmeye yönelik genelge yayımladı. Genelgede bu kapsamda tüm sanayi zincirinin toplam büyüklüğünün 2030 yılına kadar 1,5 trilyon yuan (yaklaşık 216 milyar ABD doları) seviyesine çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu beş hükümet departmanının ortaklaşa yayımladığı genelge, çay sektörünün kalite ve verimliliğini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede 2030 yılına kadar arz miktarı yeterli olan, çevre dostu, akıllı ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir çay sektörü sistemi kurulması öngörülüyor.

Genelgede 2028 yılı için geleneksel çay üretiminin yapıldığı önde gelen bölgelerde istikrarlı ilerleme ve özgün yerel çay sektörlerinin kalite ve verimliliğinde sürekli iyileşme gibi hedeflere de yer veriliyor. Ayrıca sanayi zincirinin modernizasyonunun hızlandırılması ve ürün yelpazesi ve tüketim senaryolarının artırılması öngörülüyor.

Bu hedeflere ulaşmak içinse bilimsel ve teknolojik inovasyonun güçlendirilmesi, piyasa kuruluşlarının desteklenmesi ve uzmanlaşmış sektör kümelerinin geliştirilmesi gibi bir dizi temel görev de ana hatlarıyla ortaya konuluyor. Çay hammaddeleri ve bileşenlerinin, ev ürünleri, günlük kimyasallar, kozmetik ve sağlık gibi sektörlerde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerin de teşvik edileceği belirtiliyor.