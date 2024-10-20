Çin'den Çift Kullanımlı Ürünler İçin Yeni İhracat Kontrolü

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BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 1 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan çift kullanımlı ürünlerin ihracat kontrolüne ilişkin düzenlemeleri açıklayan Devlet Konseyi kararnamesini imzaladı.

Ulusal güvenliğe bütünsel yaklaşımı destekleyen 6 bölüm ve 50 maddeden oluşan yönetmelik, uluslararası barışı korumak, yüksek kaliteli kalkınmayı üst düzey güvenlikle koordine etmek ve çift kullanımlı ürünlerin ihracat kontrol kabiliyetlerini geliştirmek üzere formüle edildi.

Çift kullanımlı ürünler, sivil veya askeri amaçlarla kullanılabilecek veya askeri potansiyelin artmasına katkıda bulunabilecek, özellikle kitle imha silahları ve silahların dağıtım araçlarını tasarlamak, geliştirmek, üretmek veya kullanmak için kullanılabilecek mallar, teknolojiler ve hizmetler anlamına geliyor.

Düzenlemede yer alan ticareti kolaylaştırma tedbirlerine göre, çift kullanımlı ürünler için ihracatçıların kayıt sistemi kaldırılacak ve çift kullanımlı ürünler için ihracat kontrol politikalarının şeffaflığı ve standardizasyonu artırılacak.

Düzenleme ayrıca lisans yönetimi, kontrol listesi ve çift kullanımlı ürünlerin ihracat kontrolünün denetlenmesine ilişkin ayrıntılı tedbirler içeriyor.