Çin'den Dış Ticaret İçin Yeni Destek Politikaları

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, dış ticareti istikrara kavuşturmak üzere yeni destek politikaları araştıracaklarını ve yedekte tutulacak bu politikaların gerektikçe hızlı şekilde uygulamaya konulacağını söyledi.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında, dış ticareti istikrarı kavuşturmak için çok yönlü çalışmalarda bulunulduğunu vurgulayan bakan, söz konusu politikaların acilen ilgilenilmesi gereken zorlukları ele alıp ticaretin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.