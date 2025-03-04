Çin'den Fentanil Kontrol Raporu

Güncel

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, "Fentanille Bağlantılı Maddelerin Kontrolü: Çin'in Katkısı" başlıklı resmi rapor yayımladı. Salı günü açıklanan raporda ülkenin kimyasallar üzerindeki sıkı kontrolü vurgulanıyor.

Raporda Çin'in son yıllarda fentanille ilgili maddeler üzerinde kontrol sağlamaya büyük önem verdiği belirtiliyor.

Ayrıca ülkede fentanille bağlantılı ilaçlar konusunda sıkı denetim uygulandığı, fentanille bağlantılı maddelerin kötüye kullanılmasının titizlikle önlendiği ve fentanille bağlantılı maddeler ve ilgili öncü kimyasalların kaçakçılığı, üretimi ve ticaretine karşı ciddi mücadele verildiği de kaydediliyor.

Belgede, "Bu önlemler kayda değer sonuçlar vermiştir" ifadesi yer aldı.

Raporda Çin'in eşitlik ve karşılıklı güvene dayalı ortaklıkları teşvik ederek diyalog, ortak soruşturmalar ve bilgi paylaşımıyla uyuşturucu kontrolü konusunda uluslararası işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğu da vurgulanıyor.

Raporda, "Çin, fentanil bağlantılı maddeler ve öncülleri ile ilgili sorunlarla mücadelede ABD dahil ilgili ülkelerle derinlemesine işbirliği yaparak kayda değer başarılar elde etmiştir" denildi.

Rapora göre fentanille bağlantılı ilaçları Kontrol Altındaki Uyuşturucu İlaçlar Listesi'ne dahil eden Çin, bu ilaçların üretim, satış, kullanım ve ihracatı konusunda sıkı kontroller uyguluyor.

Raporda kontrole yönelik olarak Çin'in fentanille bağlantılı ilaçlar için dijital takip sistemi kurmak üzere aktif şekilde çalıştığı belirtiliyor.