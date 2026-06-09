Çin'den Filipinler'e Güney Çin Denizi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Filipinler'e Güney Çin Denizi Uyarısı

Çin\'den Filipinler\'e Güney Çin Denizi Uyarısı
09.06.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki ihlalleri nedeniyle kınadı ve sona ermeye çağırdı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki ihlallerine ve provokasyon girişimlerine, ayrıca kışkırtıcı propaganda ve abartılı söylemlerine son vermeye çağırdıklarını belirtti.

Lin konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu salı günkü basın toplantısında, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve Çin'in Huangyan Dao ve bitişik sularında tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu söyledi.

Lin, Çin'in bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao'da yürüttüğü her türlü faaliyetin, egemen bir devletin meşru haklarını teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Filipinler, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler'e Güney Çin Denizi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye geri dönecek mi Kuyt için resmi açıklama Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:53
Sadettin Saran’ın beğendiği paylaşım olay oldu
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu
14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 15:34:12. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Filipinler'e Güney Çin Denizi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.