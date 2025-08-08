Çin'den Filipinler'e Protesto Notası

Çin, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın Tayvan ile ilgili sözleri sebebiyle Filipinler'e protesto notası verdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Ferdinand Marcos Jr'ın Tayvan ile ilgili açıklamasından ötürü Filipinler'e protesto notalarının iletildiğini belirtti.

Sözcü, Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu ve tek Çin'in bulunduğunu vurgulayarak, Tayvan meselesinin Çin'in iç işi olduğunu ve başka ülkelerin müdahalesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Filipinler hükümetinin daha önce "tek Çin" politikasına bağlı kalacağı yönünde taahhütte bulunduğunu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kabul ettiğini hatırlatan sözcü, "Filipinler, şimdi bu sözlerinden geri dönüyor ve ciddi sonuçları görmezden geliyor." dedi.

Sözcü, Filipinler'in yanlış ve provokatif söylem ve eylemlerde bulunmaya devam ettiğini ve Çin-Filipinler ilişkilerine zarar verdiğini belirterek, "Çin'in buna kesinlikle karşı" olduğunu vurguladı.

"Yakın coğrafi konum" ve "Tayvan'da çok sayıda Filipinli bulunması" gibi gerekçelerin başka ülkelerin iç ve egemenlik meselelerine müdahale için bahane olamayacağını dile getiren sözcü, bu tutumun uluslararası hukuka ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilkelerine aykırı olduğuna, bölgesel barış ve istikrara da zarar verdiğine işaret etti.

Sözcü, Çin'in Filipinler'e "tek Çin" ilkesi ve diplomatik ilişkilerin ruhuna uymasını, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda "ateşle oynamaktan" kaçınmasını tavsiye ettiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Hindistan'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Eğer Tayvan konusunda Çin ile ABD arasında bir çatışma olursa coğrafi konumumuz nedeniyle Filipinler'in bundan uzak kalması imkansız. Tayvan Boğazı'nda topyekun bir savaş çıkarsa Filipinler de buna dahil olur." ifadelerini kullanmıştı.

Marcos Jr, ayrıca Tayvan'da çok sayıda Filipinli bulunduğunu, savaş durumunda vatandaşlarını geri getirmek için ülkesinin sürece katılması gerektiğini söylemişti.