Çin'den Filipinler'e Sert Tepki - Son Dakika
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Çin'den Filipinler'e Sert Tepki

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Çin, Filipinler'in açıklamasını siyasi provokasyon olarak nitelendirerek sert bir yanıt verdi.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler Savunma Bakanlığı'nın 31 Temmuz'da yayımladığı açıklamanın son derece kötü niyetli bir siyasi provokasyon niteliği taşıdığını söyledi.

Lin, salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın Çin'in içişlerine müdahale etmeyi amaçlayan asılsız bilgiler ve karalamalarla dolu olduğunu belirterek, Çin'in buna kesin bir dille karşı çıktığını ifade etti.

Lin, Filipinler'deki bir avuç Çin karşıtı gücün, siyasi çıkar elde etmek ve Filipinler'in denizdeki ihlal faaliyetlerini örtbas etmek amacıyla doğru ile yanlışı kasıtlı olarak çarpıttığını ve geniş çaplı siyasi ve kamuoyu manipülasyonu yürüttüğünü söyledi.

Lin, "Bu girişimler sonuç vermeyecek" diyerek, söz konusu kişilerin Filipinler'in son dönemdeki diplomatik temaslarda verdiği taahhütleri ihlal ederek, bir devlet kurumu adına bu sözde açıklamayı hazırladıklarını ve Çin-Filipinler ilişkilerini kendi siyasi hesaplarına alet ederek sekteye uğratmaya çalıştıklarını söyledi.

Sözcü, "Bu kişilere bir kez daha provokasyonlara ve sorun çıkarmaya son vermeleri, Çin'e yönelik saldırı ve karalama kampanyalarını durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde menfur eylemlerinin sonuçlarına katlanacaklardır" dedi.

Lin, "Etnik Birlik ve İlerlemeyi Teşvik Yasası'nın uygulanmasının, tüm etnik grupların yasal hak ve çıkarlarının daha iyi korunmasını sağlayacağını ve etnik birlik ve ilerleme davası için sağlam bir yasal güvence işlevi göreceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler'e Sert Tepki - Son Dakika

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