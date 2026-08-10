Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun - Son Dakika
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Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

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Kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda 467 'evet' oyuyla kabul edilerek yasalaşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Bahçeli, görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı ilk değerlendirmede "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonunun arka bölümünde bulunan Danışma Kurulu toplantı salonunda bir süre görüştü.

BAHÇELİ’DEN İLK YORUM

Bahçeli, görüşmenin ardından Genel Kurul'un şeref kapısından ayrıldı. Gazetecilerin yasa teklifinin yasalaşmasını sorması üzerine Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ ELİNİ ÖPTÜ

Bahçeli, TBMM'den ayrıldığı esnada ise kendisine kurmayları eşlik etti. MHP'li milletvekilleri Bahçeli'yi aracına uğurlarken, Bahçeli'nin elini öptü.

Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Devlet Bahçeli Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Devlet Bey'e gösterdiği üstün cesaret ve özveri için tebrik ediyorum. 3 8 Yanıtla
  • Oğuzhan Bulut Oğuzhan Bulut:
    Şimdi fevri hareket edip sayıp sövmek yine aynı hataları yapıyorlar demek istiyorum ancak bir yandan da belki devletin aklına aklım ermez memleket için faydalıdır diyorum ikilemde kalıyorum ülkemiz için herşeyin hayırlısı olsun umarım tüm güzel günler hepimiz için olur 3 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Benim adım Bahçegül. ister ağla ister gül. Recebimin aşkından, oldum şakıyan bülbül. 3 0 Yanıtla
  • saktt09@gmail.com [email protected]:
    bundan aylar önce Sevr den madde ( 145 -3 ) önermiş bu beyefendinin hayırlı olsununa hemde Sevr in yıldönümünde 10 Ağustos'ta Türk milletinin ihtiyacı ve kabulü olduğuna inanmıyorum. diyerek en nazik şekilde yorumumu ancak yapabiliyorum. saygılar sunarım. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun - Son Dakika
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