Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

Oğuzhan Bulut:

Şimdi fevri hareket edip sayıp sövmek yine aynı hataları yapıyorlar demek istiyorum ancak bir yandan da belki devletin aklına aklım ermez memleket için faydalıdır diyorum ikilemde kalıyorum ülkemiz için herşeyin hayırlısı olsun umarım tüm güzel günler hepimiz için olur