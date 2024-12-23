Çin'den Filipinler'e Typhon Füzesi Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den Filipinler'e Typhon Füzesi Tepkisi

Çin, Filipinler'in Typhon füze sistemini almasıyla jeopolitik cepheleşme uyarısında bulundu.

23.12.2024 20:46
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Çin, Filipinler'in, ABD yapımı orta mesafe güdümlü Typhon füze sistemini alma planına tepki göstererek bunun jeopolitik cepheleşme ve silah yarışına yol açacağı uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Filipinler'in böyle bir stratejik saldırı silahını alarak bölge dışı bir ülkenin gerilim ve ihtilafları kışkırtmasına izin vermiş olacağını savundu.

Bunun provokatif ve tehlikeli bir adım olacağı, jeopolitik cepheleşme ve silah yarışına yol açacağı uyarısında bulunan Sözcü Mao, "Böyle bir adım, Filipinler'in kendi halkı ve Güneydoğu Asya ülkelerinin halkları için tarih ve bölgesel güvenlik adına son derece sorumsuz bir tercih olacaktır." dedi.

Mao, Filipinler'in bölge ülkelerinin çağrısına kulak vermesi ve yanlışından geri dönmesi gerektiğini belirterek, "Bölgenin ihtiyacı barış ve refah, füze sistemi ve cepheleşme değil." ifadesini kullandı.

Filipinler Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Roy M. Galido, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin "denizlerdeki egemenlik haklarını korumak için" Typhon füze sistemini alacağını bildirmişti.

ABD, nisan ayında Filipinler ile düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı sırasında Typhon füze sistemini, Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyinde geçici olarak konuşlandırmıştı.

Typhon füze sistemi, orta mesafe güdümlü Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen silah istasyonu oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler'e Typhon Füzesi Tepkisi - Son Dakika

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