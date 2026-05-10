Çin'den Fransa'ya 'Tek Çin' Uyarısı

10.05.2026 15:38
Vang Yi, Fransa'yı Tayvan ile ilişkilerden kaçınmaya ve 'tek Çin' ilkesine uymaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa'ya, Tayvan ile resmi ilişkilerden kaçınarak "tek Çin" ilkesine uy çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile görüştü.

Vang, Çin ve Fransa'nın birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi ve aralarındaki stratejik ortaklığı dış müdahalelerden bağımsız şekilde güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Paris yönetimden Tayvan ile resmi temaslardan kaçınarak "tek Çin" ilkesine uymasını beklediklerini belirten Vang, Çin'in Avrupa'yı çok kutuplu dünyada önemli bir kutup olarak gördüklerini ifade etti.

Vang, Avrupa Birliğinin (AB) entegrasyonunu ve büyümesini desteklediğinin altını çizerek, "Çin ve Avrupa rakip değil, daimi ortaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Bonne ise Fransa'nın, iki ülke liderleri arasındaki uzun süredir devam eden dostluğa ve karşılıklı güvene değer verdiğini belirterek, küresel krizlere yapıcı çözümler üretmek üzere Çin ile yakın işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Fransa'nın, Tayvan sorununun Çin açısından öneminin ve hassasiyetinin farkında olduğunu ifade eden Bonne, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve bu politikanın değişmeyeceğini kaydetti.

Çin-Tayvan ayrılığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

