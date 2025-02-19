Çin\'den Gazze\'ye Yardım Sevkiyatı

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AMMAN, 19 Şubat (Xinhua) -- Ürdün'deki Çin Büyükelçiliği ve Ürdün Haşimi Hayır Kurumu tarafından Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardım sevkiyatı salı günü düzenlenen bir törenle yola çıktı.

Çin tarafından sağlanan insani yardım Ürdün'den Gazze'ye kara sınırları üzerinden taşınacak. Toplam 60.000 gıda kolisinden oluşan acil yardım altı sevkiyat halinde teslim edilecek. Yaklaşık 12.000 gıda kolisi içeren ilk sevkiyat Gazze'ye ulaştığında Dünya Gıda Programı, Filistin Kızılayı ve diğer ilgili kuruluşlara teslim edilecek.

Tören sırasında Çin'in Ürdün Büyükelçisi Chen Chuandong, Çin'in, Filistin halkının dostu olarak Gazze'ye çok sayıda yardım sevkiyatı yaptığını ve Filistin halkına daha fazla yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli ise Gazze halkına verdiği destekten dolayı Çin'e derin şükranlarını iletti ve önümüzdeki günlerde Çin'le işbirliğini sürdürerek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi umduklarını belirtti.