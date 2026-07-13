Çin\'den Hürmüz Boğazı Açıklaması

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunun uygun şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

İran, 12 Temmuz sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada, yasadışı yabancı müdahalenin neden olduğu güvensiz durumları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Lin, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık bir boğaz olduğuna dikkat çekerek, boğazda güvenli ve serbest geçişin bir an önce yeniden sağlanmasının tüm tarafların menfaatine olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Çin, iletişimi sürdürmek için ilgili ülkeler ve uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır" dedi.