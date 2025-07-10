Çin'den Husilere Saldırıları Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Husilere Saldırıları Durdurma Çağrısı

10.07.2025 15:00
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Çin, Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıları durdurmaları için çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Yemen'deki Husilere, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

Geng çarşamba günü Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de iki kargo gemisine düzenlenen son silahlı saldırılardan Çin'in derin endişe duyduğunu belirtti. Geng, Husilere uluslararası hukuka uygun olarak Kızıldeniz'deki tüm ülkelerin ticari gemilerinin seyrüsefer haklarına saygı göstermeleri, bu gemileri hedef almaktan vazgeçmeleri ve bölgedeki deniz yollarının güvenliğini sağlamaları çağrısını yineledi.

Çin'in Husiler ile İsrail arasında başlayan çatışmalar ile gelişmelerin kötüleşme eğiliminden endişe duyduğunu söyleyen Geng, "Tüm tarafları sakin ve itidalli olmaya ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Geng, Yemen'deki çatışmanın tüm taraflarına, siyasi irade göstererek diyalog ve iletişimi güçlendirmeleri, karşılıklı güveni aşamalı biçimde tesis etmeleri ve Yemen sorununa kalıcı siyasi bir çözüm bulunması için gerekli koşulları oluşturmaları çağrısında bulundu.

Temsilci, uluslararası toplumu Yemen'e insani yardımı artırmaya ve bölgedeki insani krizin hafifletilmesine yardımcı olmaya çağırdı.

Yemen ve Kızıldeniz'deki sorunların, bölgedeki genel gerilim azaltılmadan çözülemeyeceğini vurgulayan Geng, " Gazze'deki savaş bir an önce sona ermeli, insani felaket en kısa sürede durdurulmalı, iki devletli çözüm derhal hayata geçirilmeli" dedi.

İsrail, ABD ve İran'ın dahil olduğu ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini belirten Geng, İran'ın egemenliğine saygı gösterilmesi ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Husilere Saldırıları Durdurma Çağrısı - Son Dakika

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