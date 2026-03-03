Çin'den İran'a Nükleer Diyalog Çağrısı

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve İran'ın nükleer programına ilişkin diyalog ve müzakerelere en kısa sürede geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Mao, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin İran'ın nükleer silah programına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Grossi pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın "yapılandırılmış" bir nükleer silah programı olduğuna yönelik hiçbir kanıt bulunmadığını söylemişti.

ABD'nin, devam eden müzakere sürecine rağmen İran'a yönelik saldırılarda bulunmasından büyük endişe duyduklarını belirten Mao, söz konusu eylemlerin uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini ve Ortadoğu'da gerilimin hızla tırmanmasına yol açtığını ifade etti.

Mao, her daim İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını savunduklarını ve İran'ın barışçıl amaçlarla nükleer enerji kullanmaya yönelik meşru hakkına saygı duyduklarını belirtti.

İran'ın nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını sık sık ifade ettiğini ve kısa süre önce ABD ile ciddi müzakereler yürüttüğünü hatırlatan Mao, İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin nihai olarak siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmesinin şart olduğunu vurguladı.

Mao, tüm taraflara uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini koruma ve Ortadoğu ile dünya genelinde barış ve istikrarı sağlama çağrısında bulundu.