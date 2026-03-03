Çin'den İran'a Nükleer Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den İran'a Nükleer Diyalog Çağrısı

03.03.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İran'ın nükleer programı hakkında diyalog ve müzakerelere dönülmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve İran'ın nükleer programına ilişkin diyalog ve müzakerelere en kısa sürede geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Mao, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin İran'ın nükleer silah programına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Grossi pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın "yapılandırılmış" bir nükleer silah programı olduğuna yönelik hiçbir kanıt bulunmadığını söylemişti.

ABD'nin, devam eden müzakere sürecine rağmen İran'a yönelik saldırılarda bulunmasından büyük endişe duyduklarını belirten Mao, söz konusu eylemlerin uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini ve Ortadoğu'da gerilimin hızla tırmanmasına yol açtığını ifade etti.

Mao, her daim İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını savunduklarını ve İran'ın barışçıl amaçlarla nükleer enerji kullanmaya yönelik meşru hakkına saygı duyduklarını belirtti.

İran'ın nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını sık sık ifade ettiğini ve kısa süre önce ABD ile ciddi müzakereler yürüttüğünü hatırlatan Mao, İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin nihai olarak siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmesinin şart olduğunu vurguladı.

Mao, tüm taraflara uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini koruma ve Ortadoğu ile dünya genelinde barış ve istikrarı sağlama çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den İran'a Nükleer Diyalog Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:53:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'den İran'a Nükleer Diyalog Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.