Çin'den İran'a Taziye ve Yardım

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, kısa süre önce İran'da bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler için derin üzüntülerini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini iletti.

Guo, cuma günkü basın toplantısında Çin Kızılhaç Derneği'nin İran Kızılay Derneği'ne 200.000 ABD doları tutarında acil insani yardım sağlama kararı aldığını söyledi.

Guo, Çin'in sivillere ve askeri olmayan hedeflere yönelik ayrım gözetmeyen tüm saldırıları kınadığını vurguladı.

Okulları hedef almanın ve çocuklara zarar vermenin uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olduğunu ve insanlığın ahlaki ve vicdani sınırlarını aştığını belirten Guo, "Çin, insani yardım ruhuyla İran halkının zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için İran'a gerekli desteği sunmaya devam etmeye hazırdır" dedi.