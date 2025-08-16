Çin'den Japonya'ya Askeri İhtar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Japonya'ya Askeri İhtar

16.08.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Japonya'yı militarizme dönüş ve askeri yığınaktan kaçınmaya çağırdı.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssüne savaş uçakları konuşlandıran Japonya'yı barışçıl kalkınma taahhüdüne sadık kalmaya ve askeri güvenlik konularında ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında Japonya'nın ABD'den F-35B hayalet savaş uçakları satın alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Japonya'nın son yıllarda tehlikeli bir askeri yığınak yoluna girdiğini ve bunun uluslararası toplumda ülkenin militarizme geri döneceği yönündeki endişeleri artırdığını belirtti.

Sözcü, Japonya'nın barışa bağlılığını gösteren somut adımlarla Asya'daki komşuları ve uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini de vurguladı.

F-35'lerin daha sonra Japonya'nın firkateynlerine konuşlandırılacağı düşünülüyor. Bu haber doğrulanırsa, Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gemilerinde savaş uçakları bulundurmuş olacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Japonya, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Askeri İhtar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Adana’da otoyolda baltalı tehdit O anlar kameralarda Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda
Ormanda kan donduran cinayet “İşe götüreceğiz“ diyerek öldürmüş Ormanda kan donduran cinayet! "İşe götüreceğiz" diyerek öldürmüş
Lille, Berke Özer’den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor
Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti
Pakistan’da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur Pakistan'da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur
Zelenskiy’den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 17:42:18. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Japonya'ya Askeri İhtar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.