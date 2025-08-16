Çin'den Japonya'ya Askeri İhtar

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssüne savaş uçakları konuşlandıran Japonya'yı barışçıl kalkınma taahhüdüne sadık kalmaya ve askeri güvenlik konularında ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında Japonya'nın ABD'den F-35B hayalet savaş uçakları satın alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Japonya'nın son yıllarda tehlikeli bir askeri yığınak yoluna girdiğini ve bunun uluslararası toplumda ülkenin militarizme geri döneceği yönündeki endişeleri artırdığını belirtti.

Sözcü, Japonya'nın barışa bağlılığını gösteren somut adımlarla Asya'daki komşuları ve uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini de vurguladı.

F-35'lerin daha sonra Japonya'nın firkateynlerine konuşlandırılacağı düşünülüyor. Bu haber doğrulanırsa, Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gemilerinde savaş uçakları bulundurmuş olacak.