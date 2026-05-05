Çin'den Japonya'ya Savaş Suçları Uyarısı
Çin'den Japonya'ya Savaş Suçları Uyarısı

Çin\'den Japonya\'ya Savaş Suçları Uyarısı
05.05.2026 20:55
Çin, Japonya'daki neo-militarizmi eleştirerek, Tokyo Savaş Suçları Mahkemeleri'nin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'da neo-militarizmin yükselişe geçmesi ve gerçek bir tehdit oluşturmaya başlaması nedeniyle, Tokyo Savaş Suçları Mahkemeleri'nin arka planı, sonuçları ve ilkelerinin yeniden hatırlanmasının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl pazar gününe rastlayan Tokyo Mahkemeleri ya da Tokyo Savaş Suçları Mahkemeleri olarak da bilinen Uzak Doğu Uluslararası Askeri Mahkemesi'nin (IMTFE) kuruluşunun 80. yıldönümü nedeniyle, Çin ve Japonya'da mahkemelerin tarihi önemini yeniden hatırlatmak amacıyla uluslararası topluluklar tarafından anma etkinlikleri düzenlendi.

Sözcü, Tokyo Mahkemeleri sürecinin, Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi'ni hayata geçirmek amacıyla düzenlendiğini ve hem galip gelen ülkelerin hem de mağdur halkların ortak iradesini yansıttığını belirtti. Sözcü, süreç sayesinde BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunduğunu ve 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin kazanımlarının onurlandırıldığını ifade etti.

Japonya'daki sağ görüşlü güçlerin yeniden silahlanmayı hızlandırmak, saldırı silahları konuşlandırmak, savaş makinesini yeniden inşa etmek ve barışçıl anayasanın değiştirilmesi için baskı yapmak üzere çalıştıklarını belirten sözcü, tüm bunların kendisini "barış ülkesi" olarak lanse eden bir ülkenin yapması gerekenlerin tam tersi olduğunu vurguladı.

İnsanlık vicdanı için bir sınav niteliğinde olan Tokyo Savaş Suçu Mahkemeleri'nin tarihi adaleti sağladığını söyleyen sözcü, mahkemelerin Nürnberg Mahkemeleri ile birlikte, faşist savaş suçlularını sonsuza dek tarihe utançla kazıdığını ifade etti. Bu iki büyük mahkeme tarafından sağlanan tarihi adaletin inkar edilmeyip, yasal otoritelerinin sorgulanmaması gerektiğini belirten sözcü, 2. Dünya Savaşı sonrası kurdukları uluslararası düzenin temellerinin sarsılmamasının önemine işaret etti.

Kaynak: Xinhua

