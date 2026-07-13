Çin'den Japonya'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Sert Tepki

13.07.2026 11:17
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Çin, Japonya'yı Güney Çin Denizi'ndeki tutumu nedeniyle diplomatik kanallarla protesto etti.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Departmanı yetkilisi, pazar günü Japonya'nın Çin Büyükelçiliği'nin baş temsilcisini, diplomatik kanallardan girişimde bulunmak ve güçlü memnuniyetsizlik ve protestolarını iletmek üzere bakanlığa çağırdı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 10 yıl önce verilen sözde "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nı" yeniden gündeme getirmiş ve Japonya bu konuda bazı ülkelerle birlikte ortak bildiri yayımlamıştı.

Japonya'nın, Güney Çin Denizi meselesi konusunda tarihi sorumlulukları olduğunu ve bu sorumlulukları hiçbir zaman dikkate almadığını vurgulayan Çin tarafı, bu yüzden Japonya'nın bu konuda yargıda bulunma pozisyonunda olmadığını belirtti.

Japonya'nın vahim söz ve eylemlerinin, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene ve uluslararası hukukun üstünlüğüne meydan okuma anlamına geldiğini kaydeden Çin tarafı, çifte standart uygulayan ve sorun çıkaran Japonya'nın, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı zedelediğine ve bölge ülkelerinin ortak çıkar ve hedeflerine aykırı hareket ettiğine dikkat çekti. Bu durumun, Çin'in de aralarında bulunduğu uluslararası toplumda, Japonya'nın modern dönemden bu yana işlediği saldırganlık ve sömürgecilik suçlarına ilişkin tarihsel kaygıları yeniden alevlendirdiği ve güçlü infiale neden olduğu ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın provokasyonlarına kararlı ve güçlü şekilde karşı çıkacaklarını ve toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlı şekilde koruyacaklarını ifade etti.

Çin tarafı, Taiwan meselesi, Japonya'nın terk edilmiş kimyasal silahları, Japon milletvekillerinin Çin'in etnik politikalarına yönelik temelsiz açıklamaları ve Japonya'da ordu ve güvenlik konularındaki olumsuz eğilim hakkında da sert protestolarını iletti.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Sert Tepki - Son Dakika

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