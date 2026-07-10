Çin'den Kontrol Edilebilir Roket Geri Kazanımı - Son Dakika
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Çin'den Kontrol Edilebilir Roket Geri Kazanımı

Çin\'den Kontrol Edilebilir Roket Geri Kazanımı
10.07.2026 15:56
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Çin, Uzun Yürüyüş-10B roketi ile ilk kez birinci kademe geri kazanımını başarıyla gerçekleştirdi.

WENCHANG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin ilk kez kontrollü şekilde geri kazanımına imza attı.

İlk uçuşunu gerçekleştiren roket, taşıdığı yükü planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Roketin birinci ve ikinci kademelerinin ayrılmasının ardından, geri dönen birinci kademe bir ağ yakalama sistemi aracılığıyla denizde konuşlu bir platforma yerleştirildi. Böylece hem fırlatma hem de birinci kademenin geri kazanımı başarıyla tamamlandı.

Çin'in bir taşıyıcı roketin birinci kademesini ilk kez kontrollü bir şekilde geri kazanımını temsil eden görev, ülkenin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde de önemli bir atılım anlamına geliyor.

Yeniden kullanılabilir ve sıvı yakıtlı ticari bir fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketi, yaklaşık 63 metre yüksekliğe ve 5 metre çapa sahip. Yaklaşık 890 ton kalkış itme gücüne sahip roketin kalkış kütlesi ise 760 ton civarında. Roket, yeniden kullanılabilir konfigürasyonda alçak Dünya yörüngesine 16 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

Kaynak: Xinhua

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