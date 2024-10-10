Çin'den Medeniyetlerin Sinerjisi Raporu

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GUANGZHOU, 10 Ekim (Xinhua) -- Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi'nde konuşma yaptı ve Xinhua Haber Ajansı'nın üst düzey düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan "Çin Perspektifinden Medeniyetlerin Sinerjisi" başlıklı raporu açıkladı, 9 Ekim 2024. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)