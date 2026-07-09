Çin'den NATO'ya Uyarı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin bir "dünya barışı gücü" olduğunu ve asla kimseyi tehdit etmediğini belirterek NATO'nun, her fırsatta Çin'i eleştirmeyi bırakması gerektiğini ifade etti.

Xinhua'nın haberine göre Sözcü Mao, günlük basın toplantısında açıklamada bulundu.

NATO'nun görev kapsamı ve coğrafi sınırları açıkça tanımlanmış bölgesel bir savunma ittifakı olduğuna işaret eden Mao, NATO'nun, her fırsatta Çin'i eleştirmeyi bırakması gerektiğini savundu.

Mao, ülkesinin bir "dünya barışı gücü" olduğunu ve asla kimseyi tehdit etmediğini vurgulayarak, "NATO'nun modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesi, Çin algılarını düzeltmesi ve sözde Çin tehdidi anlatılarını abartmayı bırakması gerektiğini" kaydetti.