Çin'den Orta Doğu'da Ateşkes Çağrısı

13.04.2026 20:12
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ateşkesin korunması için uluslararası çabalara vurgu yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan geçici ateşkesin kırılganlığıyla Orta Doğu'nun kritik dönüm noktasında olduğunu belirterek, tüm taraflara çatışmanın yeniden patlak vermesini önlemek ve zor varılan ateşkesi sürdürmek üzere çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sağlanmasında ve ardından taraflar arasında çatışmanın çözümü için yürütülen doğrudan görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Geçici ateşkesin kırılgan durumda olduğu ve bölgesel durumun kritik dönüm noktasında bulunduğuna dikkati çeken Vang, "Çatışmaların yeniden başlamasını önlemek ve zor kazanılan ateşkesi sürdürmek acil öncelik olmalı. Uluslararası toplum, barış görüşmelerini teşvik etmek ve ateşkesi bozacak, cepheleşmeyi tırmandıracak adımlara karşı çıkmak için çabalarını yoğunlaştırmalı." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin ile Pakistan'ın, Körfez bölgesinde ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik 5 maddelik barış girişimi önerisinin, uluslararası toplumun barışa dair mutabakatını yansıttığını ve sorunun çözümü için hala geçerli doğrultu sunduğunu belirtti.

Çin'in Pakistan'ın barışa yönelik çabalarını takdir ettiğini ve daha etkin rol oynamasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Vang, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için, Pakistan dahil uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Pakistanlı Bakan Dar da bölgesel barışın sağlanması için birlikte olumlu rol oynamak üzere Çin ile yakın iletişimi ve işbirliğine sürdürmeyi istedikleri söyledi.

Geçici ateşkes ve İslamabad'daki görüşmeler

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte 8 Nisan'da taraflar arasında iki haftalık geçici ateşkese varılmıştı.

Ateşkesin ardından ABD ile İran heyetlerinin, çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı doğrudan müzakereler ise anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, müzakereler sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA

Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi“ önerisi MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi
Malatya’da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı

20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
