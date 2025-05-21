Çin'den Pakistan-Hindistan Ateşkes Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den Pakistan-Hindistan Ateşkes Destek

Çin, Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkesin sağlanmasını destekledi ve diyalog çağrısı yaptı.

21.05.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan ve Hindistan arasında kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlanmasını, farklılıkların diyalog yoluyla ve sorunların köklü şekilde çözüme kavuşturulmasını memnuniyetle karşılayıp destekleyeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günkü Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Wang, Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes sağlanmasının iki tarafın da temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğunu, bölgesel barış ve istikrara olanak sağladığını, ayrıca uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu ifade etti.

Wang ayrıca, Çin ve Pakistan'ın geleneksel dostluğu pekiştirme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirme ve zorlukların üstesinden birlikte gelmeye yönelik yakın stratejik iletişimi sürdürmesinin ikili ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Çin ve Pakistan'ın sarsılmaz dost iki ülke olduğunu kaydeden Wang, her zaman olduğu gibi Pakistan'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesine, terörizmle kararlılıkla mücadele etmesine ve uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasına güçlü bir şekilde destek vereceklerini söyledi. Wang, Pakistan ile her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığını sürekli derinleştirme yönündeki kararlılıklarını da vurguladı.

Wang, iki tarafa Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu geliştirmek ve sanayi, tarım, enerji ve madenler, insan kaynaklarının geliştirilmesi, terörle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmak üzere el ele verme çağrısı yaptı.

Dar ise Çin ile dostane ilişkilere değer verdiklerini, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in ulusal çıkarlarını ve onurunu korumasını desteklediklerini söyledi.

Çin'in özellikle inovasyon, bilim ve teknoloji alanında elde ettiği yeni kalkınma başarılarını takdirle karşıladıklarını belirten Dar, Çin ile çok yönlü işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Dar, mevcut zorlukların üstesinden gelme ve ulusal kalkınma, güvenlik ve istikrarı teşvik etme konusunda Çin'den güçlü destek almaya devam etmeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

Dar, Pakistan'daki Çinli personelin ve Çin'e ait proje ve kurumların güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes konusunda varılan mutabakatın ardından gelinen son durum ve Pakistan'ın değerlendirmeleri hakkında da bilgi veren Dar, ateşkesin sağlanması ve barışın teşvik edilmesine yönelik sergilediği adaletli tutum, sarf ettiği aralıksız çaba ve yaptığı önemli katkılardan dolayı Çin'e teşekkür etti. Ulusal egemenlik ve toprak bütünlüklerini kararlılıkla koruyacaklarının altını çizen Dar, Hindistan ile diyaloğu sürdürmeye ve sorunları çözmeye istekli olduklarını belirtti.

İki taraf ayrıca bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve çok taraflı mekanizmalarda koordinasyonun derinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Hindistan, Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Pakistan-Hindistan Ateşkes Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Pakistan-Hindistan Ateşkes Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.