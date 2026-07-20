Çin'den Sermaye Piyasası Güvencesi - Son Dakika
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Çin'den Sermaye Piyasası Güvencesi

20.07.2026 17:33
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Çin'in yatırım firmaları, kamu iktisadi teşebbüslerine yatırımları artıracaklarını duyurdu.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de merkezi hükümete ait yatırım firmaları Çin Reform Holding Şirketi ve Çin Chengtong Holding Grubu, Çin sermaye piyasasının geleceğine duydukları büyük güvenin sürdüğünü belirterek, merkezi kamu iktisadi teşebbüslerinin hisselerine yaptıkları yatırımları artırmaya devam edeceklerini duyurdu.

Çin Reform Holding şirketi pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in sermaye piyasasının gelişim fırsatlarına yönelik güvenlerinin sürdüğünü ve merkezi kamu iktisadi teşebbüslerinin teknolojik inovasyon ve yüksek kaliteli gelişimini kararlılıkla desteklediklerini açıkladı.

Açıklamada, şirketin iştirakinin, piyasa istikrarını sürdürmek üzere hisse geri alımı ve pay artışlarına yönelik özel yeniden borçlanma programından, aynı kapsamdaki fonlarla birlikte 50 milyon yuanın üzerinde (yaklaşık 7,4 milyar ABD doları) kaynak kullandığı belirtildi.

Merkezi kamu iktisadi teşebbüslerinin hisselerine olan yatırımlarını artırmak için yeniden borçlanma politika aracından tam olarak yararlanıp aynı zamanda kendi fonlarını da kullanmaya devam edeceklerini kaydeden şirket, ana sermaye piyasası varlıklarının stratejik değerini kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Çin Chengtong şirketi de aynı gün yaptığı açıklamada, şirketin ve iştiraklerinin kısa süre önce yaklaşık 10 milyar yuan değerinde merkezi kamu iktisadi teşebbüsü hissesi toplu alımı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Çin ekonomisi ve sermaye piyasasının geleceğine güçlü şekilde inandıklarını kaydeden şirket, kendi fonları ve hisse geri alımına yönelik yeniden borçlanma programlarını kullanarak kamu iktisadi teşebbüsü ve teknoloji işletmesi hisselerinden ve borsa yatırım fonlarından büyük ölçekli alım yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Şirket, sermaye piyasasının istikrarlı işleyişini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Finans, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Sermaye Piyasası Güvencesi - Son Dakika

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