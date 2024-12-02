Çin'den Suriye'ye Destek Mesajı

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BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumdan derin endişe duyduklarını ve Suriye'nin ulusal güvenlik ve istikrarını koruma çabalarına destek olacaklarını söyledi.

Pazartesi günü Suriye'de son dönemde tırmanan şiddet olaylarıyla ilgili konuşan Lin, "Suriye ile dostane ilişkileri olan bir ülke olarak Çin, ülkedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için çaba sarf etmeye hazır" dedi.