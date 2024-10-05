Çin'den Taiwan'a Sert Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Taiwan'a Sert Uyarı

Çin, Taiwan'daki bağımsızlık yanlısı DPP'yi siyasi manipülasyonla suçladı ve uyardı.

05.10.2024 13:31
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BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki " Hong Kong'un bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetleri destekleyen ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilere zarar veren Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini ve bazı politikacıları sert dille eleştirdi.

Zhu, Cuma günü yaptığı açıklamada "Taiwan'ın bağımsızlığı" ve "Hong Kong'un bağımsızlığı" hiziplerinin ülkeyi bölge girişimlerinin asla başarıya ulaşmayacağını söyledi.

DPP'nin söz konusu faaliyetlere müsamaha göstermesinin, sadece siyasi bir manipülasyon içermekle kalmadığını, aynı zamanda Taiwan'ın toplumsal uyumuna büyük tehdit teşkil ettiğini kaydeden sözcü, bu durumun nihayetinde kaosa yol açarak DPP yetkililerini kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda bırakacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

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