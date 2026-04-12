Çin\'den Tayvan\'a İlişkileri Güçlendirme Paketi

12.04.2026 12:51
Çin, Tayvan ile ilişkileri artırmayı hedefleyen 10 maddelik bir politika paketi açıkladı.

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ilişkileri artırmak üzere 10 maddelik politika paketini duyurdu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Tayvan Çalışma Ofisinden yapılan açıklamaya göre, politika paketinin iki ülke siyasi partileri arasında iletişim mekanizması kurulmasından seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına kadar Ada ile ana kara arasında temasları artırmayı ve bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Paket kapsamında, ÇKP ile Tayvan'da ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) arasında düzenli bir iletişim mekanizması kurulması ve Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki gençlerin karşılıklı temasları için ortak bir kurumsal platform oluşturulması önerildi.

Çin'in Fucien eyaleti ile Tayvan'ın kontrolündeki ana karaya yakın Kinmen ve Matsu adaları arasında olanaklar dahilinde su, elektrik ve doğal gaz paylaşılması ve iki bölgeyi birleştiren deniz köprüsü inşa edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Paket kapsamında Çin ana karasındaki bazı şehirler ile Tayvan arasında Kovid-19 salgınından bu yana yapılmayan bazı düzenli uçak seferleri yeniden başlatılacak, Fucien ve Şanghay'da yaşayanların da Tayvan'ı turist olarak ziyaret etmelerine izin verilecek ve ayrıca Fucien eyaletinin Şiamın şehrindeki yeni hava alanının Kinmen Adası sakinlerinin kullanımına açılacak.

Tarım, balıkçılık ve gıda ürünlerinin ana kara pazarına erişimine kolaylık sağlanacak

Tayvan'ın tarım ve balıkçılık ürünlerinin Çin pazarına erişimi için karantina standartlarını sağlamak üzere bir iletişim mekanizmasının kurulması önerisinin yer aldığı pakette, Tayvanlı gıda imalatçılarına da ana kara pazarına erişim için kayıt sürecinin kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Pakette, Tayvanlı açık deniz balıkçı gemilerinin yanaşması için iskeleler ve rıhtımlar inşa edileceği, ana kara sularında tuttukları balıkları satmaları için kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Tayvan'dan küçük ürünlerin ticareti için pazar olanaklarının araştırılacağı ifade edilen pakette, Tayvanlı mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ana kara pazarına açılmalarının destekleneceği vurgulandı.

Pakette ayrıca Tayvan yapımı TV programları, belgeseller ve animasyon filmlerinin ana karada gösterilmesinin destekleneceği, Tayvanlıların ana karadaki mikro-drama prodüksiyonlarına katılabileceği kaydedildi.

Koumintang liderinin ziyaretine denk geldi

Politika paketinin, Tayvan ana muhalefet partisi Koumintang Genel Başkanı Cheng Li-wun'un Çin ana karasına yaptığı ziyarete denk gelmesi dikkati çekti.

Cheng ve Koumintang heyeti, ÇKP Merkez Komitesinin davetiyle, 6 günlük ziyaret için 7 Nisan'da Çin'e gelmişti.

1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti'nin o dönemdeki başkenti olan, Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehrini ziyaret eden heyet, Koumintang'ın kurucu lideri Sun Yat-Sen'in mozolesini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.

Cheng, burada yaptığı konuşmada, ziyaretinin Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan Çin halkı için barış tohumu ekmeyi amaçladığını ifade etmişti.

Nancing ve Şanghay'ın ardından Pekin'de temaslarda bulunan Cheng, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmüştü.

10 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Cheng, 10 yıl aradan sonra Çin ana karasını ziyaret eden görevdeki ilk Koumintang lideri olmuştu.

En son 2016'da Koumintang lideri Hung Hsiu-chu, başkent Pekin ile Nancing'i ziyaret etmişti.

Tayvan'da 2016'da Çin'in bağımsızlık yanlısı olarak gördüğü Demokrat İlerici Partinin (DPP) iktidara gelmesinin ardından ada ile ana kara arasındaki siyasi temaslar kesilmişti.

Kaynak: AA

