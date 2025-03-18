Çin'den Uzay Madenciliği için Robot Tasarımı - Son Dakika
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Çin'den Uzay Madenciliği için Robot Tasarımı

Çinli bilim insanları, Ay ve asteroidlerde kullanılacak altı bacaklı biyonik robot geliştirdi.

18.03.2025 18:11
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NANJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, gelecekte Ay'da ya da asteroidlerde maden arama ve çıkarma çalışmalarında kullanılabilecek altı bacaklı bir "uzay madenciliği robotu" tasarladı.

Dünya'daki sondaj çalışmalarının aksine yerçekiminin Dünya'nın altıda biri kadar olduğu Ay'da ya da yerçekiminin düşük olduğu asteroidlerde bir robotun yüzeyi kazması sırasında önemli zorluklar yaşanıyor.

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, böcek hareketleri, ağaçkakan tırmanma dinamikleri ve origami tekniklerinden esinlenerek asteroid keşiflerine yönelik yenilikçi bir biyonik robot tasarladı.

Üniversite ekibinin lideri Liu Xinhua, "Robot, düşük yerçekimli ortamda tutunma ve kavrama eylemlerine imkan sağlayan sıralı kıskaç-omurga yapısına sahip" dedi.

Üçü tekerlekli, üçü de kıskaçlı olmak üzere 6 bacak ile donatılan robotta tekerlekler asteroid arazisinde nispeten sorunsuz yol almasını sağlarken, kenet yapısı ise kayalık ve gevşek topraklı alanlarda ilerlemesi için tasarlandı.

Tekerleklerin nikel bazlı titanyum bellekli alaşımdan yapılmış olması ise dışarıdan gelebilecek herhangi bir darbe sonrasında eski halini alabilmelerine olanak tanıyor. Tasarımın uzay ortamındaki aşırı sıcaklık dalgalanmalarına ve radyasyonuna etkin şekilde dayanması bekleniyor.

Çin, 2026 yılı civarında Ay'ın güney kutbunu incelemek üzere Chang'e-7 uzay aracını fırlatmayı planlıyor. 2028'de fırlatılması planlanan Chang'e-8 ise Ay kaynaklarının kullanımına ilişkin deneyler yürütecek. Chang'e-8 ve Chang'e-7, 2035 yılına kadar Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun temel modelini oluşturacak.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Maden, Dünya, Uzay, Son Dakika

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